Rafael exalta defesa que parou o Corinthians: 'Uma das mais importantes'

'Um dos melhores dias da minha vida'

"Os quatro títulos [de Rafael na Copa do Brasil, recorde no torneio ao lado de Roger Machado] têm uma importância grande. A gente faz parte de um grupo de 40 atletas, nem todos podem estar em campo, o quanto que o Jandrei, Felipe Alves, o quanto eles foram importantes nessa conquista, a vitória é do grupo inteiro, todos tiveram uma importância muito grande, mas não posso negar que estar em campo em todos os jogos foi mágico. É algo surreal o que eu vivi, toda a festa, vou lembrar não só do título, mas do dia inteiro, 63 mil pessoas no estádio, da alegria do torcedor, estar com minha família em campo depois do título, foi um dia muito especial e vou guardar como um dos melhores dias da minha vida."

Tensão nos momentos finais no Morumbi

"A única briga nossa era com relógio, o tempo não passava, estava no final e precisava muito assegurar esse resultado, tanto que na hora que o Ayrton Lucas chuta no gol tinha muita gente na minha frente. A gente entra no jogo sempre para ganhar, mas sabíamos que tinha o empate, quando chega faltando cinco, dez minutos para acabar, a gente sabe que a briga é com o relógio, manter a bola mais longe do gol, essa era a meta e deu certo. Neutralizamos bem e no segundo tempo eles tiveram menos chances de gols, controlamos bem. Numa final contra uma grande equipe como o Flamengo, é importante saber passar por todas as etapas do jogo."

Pressão no gol do São Paulo?

"A pressão nunca vai passar, com Ceni nunca passou, teve Zetti antes disso, e antes dele outros que fizeram história. A história deles no São Paulo é inatingível, surreal, uma história linda, mas para conseguir marcar o nome uma coisa é importante: conquistar. Eles conquistaram muito pelo clube, você marca seu nome conquistando títulos, hoje eu posso falar que estou muito feliz porque consegui deixar o meu nome da história do São Paulo. Para seguir os passos desses grandes goleiros, é conquistar, se conquistar, mais pra frente o Zetti, o Ceni e o Rafael terão seus nomes lembramos por conquistas e títulos. A gente quer cada vez mais o carinho do torcedor, conquistar essa identidade também."