Quais gigantes ainda não estão classificados para Copa do Brasil 2024?

Corinthians;

Santos;

Botafogo;

Líder do Brasileirão, o Botafogo está perto de garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem e, automaticamente, estaria garantido na terceira fase do torneio de 2024.

O Corinthians, por sua vez, precisaria vencer a Copa Sul-Americana para depender apenas de si na classificação à Copa do Brasil. A equipe vai disputar a semifinal do torneio contra o Fortaleza.

A situação do Santos é a mais delicada. Após uma campanha ruim no Paulistão, a equipe está brigando contra o rebaixamento no Brasileirão e praticamente não tem perspectivas de tentar uma vaga à Libertadores.

Qual a divisão das vagas na Copa do Brasil?

A nova divisão das vagas na Copa do Brasil leva em consideração os rankings das federações estaduais, e não mais o ranking nacional de clubes, feito pela CBF.