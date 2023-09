PSG rebate após Messi dizer que não foi reconhecido por título da Copa

Al-Khelaifi negou que o clube não tenha reconhecido Messi, mas explicou o motivo do PSG não ter celebrado tanto o argentino pela conquista.

Como todos viram, até publicamos um vídeo, celebramos o Messi no treino e também o reconhecemos em particular. Mas, com respeito, somos um clube francês. Seria delicado comemorar no estádio. Precisamos respeitar o país que ele derrotou, seus companheiros franceses e nossos torcedores também. Mas ele era e é um jogador incrível, estávamos orgulhosos de tê-lo aqui. Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG

A declaração foi dada pelo dono do clube francês após a vitória da equipe sobre o Olympique de Marselha, ontem (25), pelo Campeonato Francês.

O que Messi havia dito?

Fui o único jogador da Argentina que não teve reconhecimento em seu clube. Mas é compreensível. Eu estava no país de quem vencemos a final, e foi nossa culpa que eles não tenham sido campeões mundiais. Messi, ao canal "Olga", no YouTube

Passagem com fim conturbado pelo PSG

Messi deixou o PSG em atrito com a torcida, que o vaiou nos seus últimos jogos pelo clube e chegou a pedir a sua saída. Em entrevistas passadas, ele já assumiu que teve problemas de adaptação e que não quis se transferir do Barcelona.