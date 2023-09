Nestor elege jogo mais marcante na campanha do título (e não foi a final)

Rodrigo Nestor, herói do título inédito do São Paulo na Copa do Brasil, falou sobre a campanha em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Band.

Qual foi o jogo mais importante na campanha na visão de Rodrigo Nestor? "Acho que todos os momentos foram importantíssimos. Bem no começo da competição enfrentamos o Ituano no Morumbi, fizemos um jogo ruim ainda com o Rogério como técnico. Aí a gente vai totalmente desacreditado para o jogo no Novelli Júnior. Ganhamos por 1 a 0 com gol do Wellington Rato, mas um jogo sofrido. Depois também tem o jogo do Sport que a gente ganha na Ilha do Retiro, e na sequência perdemos no Morumbi e passamos nos pênaltis. Ali mostrou que esse título era nosso. Se fosse um jogo normal, o São Paulo seria eliminado nos pênaltis pelo jogo que fez. Depois superamos Palmeiras, Corinthians, na final Flamengo. Se tiver que listar um jogo (mais importante), seria São Paulo x Sport no Morumbi".

O que mais Nestor disse