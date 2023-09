Nestor cita emoção antes da final: 'Senti que ia acontecer algo diferente'

Momento difícil antes do gol decisivo: "Sou muito grato por tudo que passei, acho que serviu de aprendizado. Realmente passei por momentos difíceis, mas se precisasse passaria por isso de novo. Aprendi demais, estou muito feliz hoje, agora é focar nas coisas boas".

Atuação na final: "A gente estava até comentando depois que não foi um dos nossos melhores jogos. Confesso que a gente ficou um pouco nervoso, não conseguimos pressioná-los e sair com a bola. Se você deixa o Flamengo jogar tendo a bola, fica mais fácil para eles. É um time de muita qualidade. A gente tinha isso em mente. No momento que a gente tomou o gol até fiquei um pouco tranquilo. Sentia que a atmosfera seria diferente do que aconteceu no ano passado. Quando saiu a falta, pedi 'Deus, que a gente faça um gol antes de ir para o intervalo'. A bola sobrou e já estava na minha mente. Foi só encher o pé e comemorar".

Pressão pelo título: "Quando começou o mês fomos eliminados para a LDU na Sul-Americana. Falei no vestiário 'Gente, começamos o mês chorando, mas vamos terminar sorrindo'. Graças a Deus ele deu força para a nossa equipe. A gente trabalhou demais. Deu certo. Essa equipe sofreu muito. Foram duas derrotas em finais difíceis de superar até hoje. Que bom que deu certo, esse grupo merece demais".

Jogo mais importante da campanha: Acho que todos os momentos foram importantíssimos. Bem no começo da competição enfrentamos o Ituano no Morumbi, fizemos um jogo ruim ainda com o Rogério como técnico. Aí a gente vai totalmente desacreditado para o jogo no Novelli Júnior. Ganhamos por 1 a 0 com gol do Wellington Rato, mas um jogo sofrido. Depois também tem o jogo do Sport que a gente ganha na Ilha do Retiro, e na sequência perdemos no Morumbi e passamos nos pênaltis. Ali mostrou que esse título era nosso. Se fosse um jogo normal, o São Paulo seria eliminado nos pênaltis pelo jogo que fez. Depois superamos Palmeiras, Corinthians, na final Flamengo