Mauro Cezar: Flamengo perder tudo em 2023 é um feito e tanto

Mauro Cezar Pereira afirmou no Posse de Bola que a diretoria do Flamengo conquistou um feito e tanto ao perder todos os títulos disputados em 2023. Ele criticou ainda o técnico Jorge Sampaoli e algumas das principais lideranças do estrelado elenco rubro-negro.

'Flamengo perdeu o título no primeiro tempo do Maracanã': "O Flamengo não precisa de vilões, tem vários vilões. Tem mordida na virilha, presidente atrapalhado, o técnico que deu uma coletiva bizarra no final, tentando trazer para ele méritos que ele não tem, ele foi muito mal na final. A final se decide no primeiro tempo no Maracanã, quando o Flamengo jogou com uma escalação estapafúrdia porque ele não teve coragem de deixar no banco o Gabigol, que ontem entrou e não existiu. O Gabriel não existiu e impressiona a entrevista desse rapaz depois do jogo. Tem gente que acha que é perseguição, mas não, é uma crítica construtiva de quem admira o jogador, respeita sua história no clube e lamenta que ele esteja jogando isso fora. O Gabriel precisa acordar, ele está vivendo num mundo paralelo".

'É um feito e tanto perder tudo em 2023': "Tem Gerson, Fabrício Bruno, Gabriel Barbosa, tem vários jogadores que estão vivendo fora da realidade. Como o Sampaoli, com sua entrevista estapafúrdia. Quanto aos dirigentes, aí é outra história, o patamar é mais alto mesmo em termos de equívoco e lambança. É um feito e tanto: tanto dinheiro investido, poder fazer tanta coisa no futebol e perder tudo que foi disputado neste ano. Só falta agora confirmar o título brasileiro, em que a chance do Flamengo é meramente matemática, então parece uma questão de tempo".