Mauro Cezar: 'Dorival provavelmente seria dragado pela bagunça do Flamengo'

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Dorival Jr. provavelmente não teria resistido à "bagunça" no comando do futebol do Flamengo caso tivesse seu contrato renovado no fim do ano passado, após conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores.

'Dorival seria dragado pela bagunça no futebol do Flamengo': "Na minha visão, é muita ingenuidade a pessoa achar que o Dorival teria sobrevivido até agora no cargo de técnico se renovassem o contrato dele no ano passado. Provavelmente ele seria dragado pela bagunça do Departamento de Futebol do Flamengo. Aliás, ele ainda estava quando decidiram dar 42 dias de férias, não sei se ele foi contra ou a favor, mas isso foi definido no ano passado, antes da contratação do Vítor Pereira. O Dorival já tinha uma situação em que ele não parecia ter força para enfrentar os jogadores quando eles faziam partidas risíveis na reta final do ano passado, que já foi um sinal dessa acomodação que viria em 2023. Enfim, agora é muito conveniente e populista você tirar do contexto".

'Não vamos transformar o Dorival na perfeição em pessoa': "Se o Flamengo tivesse o Dorival como técnico e tivesse a campanha próxima do São Paulo no Brasileiro, a torcida estaria satisfeita? Então, também não vamos transformar o Dorival na perfeição em pessoa. Ele é um cara legal, ótimo técnico, faz um trabalho importante no São Paulo, ganhou um título importante por dois anos seguidos, mas se ele permanecesse, provavelmente teria sido dragado no Flamengo".