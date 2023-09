Lugano sofre tentativa de furto na porta do Morumbi antes da final; assista

Lugano logo percebeu o que tinha acontecido e foi atrás do homem, que acabou imobilizado pelo uruguaio. Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, detiveram o ladrão até a chegada da Polícia Militar.

Alguns vídeos que circulam nas redes sociais flagraram o momento exato da tentativa do furto.

O São Paulo empatou com o Flamengo por 1 a 1, mas conquistou o título inédito por conta da vitória por 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã.