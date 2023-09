Léo Pereira diz que Flamengo precisa entregar mais: 'Assumimos nossa culpa'

O zagueiro Léo Pereira escreveu um texto assumindo parte da culpa com o elenco do Flamengo depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil. O jogador citou "momento de reflexão" após o ano sem conquistas em 2023.

O que aconteceu

Léo Pereira admitiu que o elenco precisa entregar mais e "honrar esse manto". O jogador foi um dos titulares no empate com o São Paulo no Morumbi.