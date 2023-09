Juliet, carrinho roubado e pagode do Rafinha tomam Morumbi após título

O próprio Luan apareceria minutos depois dirigindo um carrinho maca do estádio. O volante deu diversas voltas buzinando pelo Morumbi, com vários passageiros se alternando nos bancos.

A volta olímpica teve Alisson quase derrubando a taça, Caio Paulista com uma caixa de som gigante e festa sobre o escudo do São Paulo no gramado. O lateral ainda decretou feriado cantando uma versão de uma música da torcida que tocava na caixa.

Já perto do final, Rafinha pegou um banjo e ao lado de um grupo fez o 'pagode do Rafinha' ali mesmo no gramado. O grupo ganhou a parceria do lateral Welington em dado momento.

Festa seguiu no estádio

O São Paulo não tinha planejado nenhuma festa, mas 'improvisou' um evento em um dos camarotes do estádio. O restaurante Amani, no anel inferior do Morumbi, recebeu os jogadores e famílias para comemoração após a festa no gramado e o banho em Dorival.