Zagueiro artilheiro: Gil vive ano mais decisivo e se mantém nos 11 de Luxa

Fortemente criticado pela torcida nos últimos meses, Gil goza da confiança de Luxemburgo, dos companheiros e se manteve entre os titulares mesmo em meio às mudanças do sistema defensivo.

Classificação e jogos Brasileirão

Respeito entre o grupo e confiança de Luxa

Um dos jogadores mais experientes e respeitados do elenco, Gil viu o Corinthians e o sistema defensivo passarem por mudanças drásticas em questão de meses. Um dos poucos fatores inalterados foi sua titularidade.

Desde o começo do ano, a equipe passou pelos comandos de Fernando Lázaro, Cuca, o interino Danilo e, por fim, Vanderlei Luxemburgo. Com Luxa, o time chegou a jogar com a linha de três zagueiros e depois voltou para dois, sempre com Gil entre os titulares.

O treinador viu no jogador um homem de confiança, e chegou a defendê-lo das críticas dos torcedores em mais de uma oportunidade. Após um empate com o Bahia, em julho, momento mais crítico do zagueiro na temporada, Luxemburgo lhe rasgou elogios.

"O Gil nos últimos dois jogos é de tirar o chapéu. Mesmo no jogo em que o cara ofendeu bastante ele, a bola do jogo foi ele que tirou da cabeça do cara. É um cara que tem uma história, um baita de um profissional sério. Nós temos quatro zagueiros, e só o Gil é crucificado. A gente tem que valorizar isso. Quando a torcida quiser dar porrada, não é o Gil, dá porrada no time todo. Quando tem que falar internamente, a banda toca diferente. Futebol sempre estoura em alguém", afirmou o treinador.