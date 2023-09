Flamengo volta ao Rio após vice da Copa do Brasil e dribla protesto

Um grupo de cerca de 50 torcedores chegou a esperar o elenco do Fla em frente ao salão nobre, mas com os atrasos e mudança de local, a delegação desembarcou sem se deparar com protestos.

Enquanto esperavam, houve gritos de torcedores contra o presidente Rodolfo Landim, o vice Marcos Braz, o coordenador Juan e o supervisor Fabinho. O técnico Sampaoli também foi alvo.

Dos jogadores, o zagueiro David Luiz, Gerson, Pedro e Gabigol foram os lembrados.

Os gritos

"Quero de volta o meu Flamengo vencedor", "vergonha" e "diretoria imunda e elenco vagabundo" foram alguns dos gritos. "Torcida do Flamengo não é reduto do Leblon. Flamengo é time do povo", contestaram alguns torcedores.

O policiamento foi reforçado ainda na noite de domingo. Cinco carros da Polícia Militar, incluindo dois do Batalhão de Choque, estiveram no local.