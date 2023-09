Casares sobre Lucas no São Paulo: 'Vamos trabalhar para que fique'

O Tricolor receberá uma alta quantia em seus cofres pelo título. Por ser campeão, o São Paulo arrecadou R$ 70 milhões. Além disso, conseguiu mais R$ 24,5 milhões com a renda bruta da final disputada em casa. O clube, entretanto, ainda tenta equilibrar as contas neste ano.

Aos 31 anos, o estafe do Lucas tem muito cuidado com o próximo passo do jogador. A tendência é que este seja o último grande contrato da carreira do atacante.

Antes de assinar seu retorno ao São Paulo, Lucas analisou ofertas do Oriente Médio e dos Estados Unidos, mas não chegou a um acordo para selar sua mudança.