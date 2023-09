Arnaldo: Título pode mudar situação de coadjuvante do SPFC nos últimos anos

Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola que a conquista do título inédito da Copa do Brasil pode mudar a situação de coadjuvante do São Paulo nos últimos anos no futebol brasileiro. Ele destacou o peso da campanha vitoriosa de Dorival Jr., Rodrigo Nestor & Cia.

É um título que tem uma importância gigantesca pela fila, pela trajetória quase de roteiro de cinema — Palmeiras, Corinthians e Flamengo não é qualquer coisa. É um dos maiores títulos da história do São Paulo pela trajetória e é um título que pode mudar um pouco a situação de coadjuvante que o São Paulo vinha tendo nos últimos anos. O título é merecido e tem alguns personagens muito marcantes. Arnaldo Ribeiro

