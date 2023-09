Vasco faz no fim, vence América-MG e deixa a zona de rebaixamento

Em jogo dramático com direito a duas expulsões, o Vasco superou o América-MG em pleno Independência, em partida atrasada da 15ª rodada do Brasileirão, e venceu por 1 a 0 com gol marcado nos acréscimos por Jair.

O resultado fez o Vasco sair da zona de rebaixamento, ultrapassando Santos, Bahia e Goiás. Agora, o clube soma 26 pontos e assume a 15ª posição.

Já o América-MG permaneceu com a mesma pontuação (18), na vice-lanterna da competição. A situação do Coelho é complicada: são nove pontos de diferença em relação ao Goiás, primeiro clube fora do Z4.