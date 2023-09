Três motivos para acreditar no título e para desconfiar do Fla na final

Retorno de Arrascaeta. O meia uruguaio treinou com o elenco nos últimos dias e está próximo de retornar aos gramados, e justamente na decisão. O camisa 14 é uma das estrelas da equipe rubro-negra e pode fazer a diferença.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Retrospecto. Os números recentes do duelo são favoráveis ao time da Gávea. Nos últimos oito confrontos, foram seis vitórias para os cariocas, contra uma do Tricolor e um empate.

Motivos para desconfiar

Crise. O Flamengo atravessa uma crise de grandes proporções, que vai do desempenho em campo à diretoria. No primeiro jogo da final, foram vaias da torcida e xingamentos ao presidente Landim e ao vice de futebol Marcos Braz. O dirigente, inclusive, se envolveu em uma briga em um shopping no Rio nesta semana.

Jogo fora de casa. O duelo de hoje é no Morumbi, casa do São Paulo, e a promessa é de casa cheia. O famoso "fator casa" pode ter peso na decisão de logo mais a favor do Tricolor.

Feito inédito. Para levantar o troféu, o Flamengo terá de fazer algo que nenhum time conseguiu até aqui: sair campeão depois de perder o primeiro jogo como mandante. No Maracanã, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0.