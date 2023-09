Tottenham busca empate duas vezes em clássico contra o Arsenal pelo Inglês

O Arsenal voltou à frente no placar logo no início do segundo tempo, com gol de pênalti de Saka. Romero bloqueou finalização com o braço, o VAR chamou e o camisa 7 bateu a penalidade no meio do gol.

A vantagem do Arsenal não durou um minuto. Logo na sequência, Son empatou para o Tottenham. Jorginho vacilou, Maddison roubou e serviu o sul-coreano, que marcou mais um.

Gols e destaques

Impedido. Son balançou a rede logo aos 2 minutos de jogo, mas o sul-coreano estava impedido e o gol foi anulado;

Vicario! Erro de saída de bola do Tottenham, Saka cruzou para Gabriel Jesus, que finalizou para boa defesa do goleiro italiano;

Ele de novo! Mais um erro do Tottenham, Udogie recuou mal e Nketiah saiu cara a cara com Vicario, que fez outra grande defesa;