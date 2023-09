Torcida do Fortaleza 'toma' aeroporto antes de semi contra o Corinthians

A torcida do Leão fez um corredor de festa para recepcionar o ônibus do clube no aeroporto de Fortaleza.

Além disso, o torcedor tomou a parte interna do aeroporto e os jogadores prestigiaram a festança tricolor.

O Fortaleza vem em boa fase no Brasileiro, das últimas seis partidas, venceu cinco, inclusive uma contra o Corinthians, dessa vez em casa, no Castelão.

Além de ter perdido para o Leão há exatos dez dias, o Corinthians deve se preocupar com o recente bom retrospecto fora de casa favorável ao Fortaleza. Dos últimos quatro jogos como visitante, o time de Vojvoda venceu três deles.