Torcida do Flamengo no Morumbi tem colombianos e xingamentos a Marcos Braz

Os rubro-negros cantam a todo o momento o grito "vamos virar, Mengo", em alusão ao resultado que se faz necessário para o time da Gávea ficar com o título, já que no jogo de ida, no Maracanã, o São Paulo venceu por 1 a 0.

Um grupo, porém, reservou críticas ao presidente do clube, Rodolfo Landim, e ao vice de Futebol, Marcos Braz. Eles xingaram os dirigentes em coro.

Um terreno baldio bem onde está concentrada a torcida do Flamengo pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagá-lo. Segundo os oficiais, as chamam foram controladas sem atingir as casas vizinhas.

Colombianos rubro-negros

Além de flamenguistas de diversos estados, há até mesmo colombianos que torcem para o clube. É o caso de Ronal Moreno e Rafael Robayo, que são da cidade de Tolima e moram em São Paulo desde 2018.

Moreno, inclusive, vestia uma camisa da organizada Fla Manguaça.