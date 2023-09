Toca no Calleri que é ídolo: título coroa camisa 9 do São Paulo

O jejum foi quebrado justamente no momento certo. No Maracanã, no domingo passado (17), o argentino apareceu atrás da marcação e cabeceou para dar a vitória de 1 a 0 para o São Paulo.

No Morumbi, hoje (24), Calleri não balançou as redes, mas participou do lance do gol. Ele disputou lance com Rossi em um escanteio, obrigando o goleiro a dar o soco na bola, que sobrou para Rodrigo Nestor bater firme e empatar o duelo.

Conquista é presente para Calleri

O troféu da Copa do Brasil, além de ser o primeiro do argentino pelo clube, também é um "presente" para Calleri. Isso porque, ontem (23), o atleta completou 30 anos.

Vivendo sua segunda passagem pelo São Paulo, Calleri entrou em campo 156 vezes com a camisa do São Paulo. Ao todo, ele tem 60 gols marcados pelo clube.

A medalha e o troféu da Copa do Brasil representam a terceira conquista de Calleri ao longo da carreira como jogador profissional. Antes, ele conquistou uma edição do Campeonato Argentino e uma Copa da Argentina, ambos com o Boca Juniors, em 2015.