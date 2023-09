'Título da Copa do Brasil é da torcida do São Paulo', diz Juca Kfouri

O colunista Juca Kfouri disse no Fim de Papo que grande parte do título da Copa do Brasil do São Paulo se deve à torcida, que não abandonou o time no período sem conquistas.

Esse título é fundamentalmente da torcida do São Paulo, que hoje não pode estar no Morumbi, porque não tinha dinheiro para comprar ingresso. Esse torcedor do São Paulo foi quem nos últimos ano não abandonou o time em nenhum momento, frequentou o Morumbi o tempo todo. É sempre bom botar as coisas em seus devidos lugares. o Morumbi é o estádio de São Paulo que mais cabem torcedores e a torcida do São Paulo tratou de ocupá-lo, enquanto os preços permitiram. Juca Kfouri

