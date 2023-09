Sem Vini Jr, Real Madrid não segura Atletico e perde clássico pelo Espanhol

A vitória leva o Atletico para a quinta colocação, com 10 pontos, com um jogo a menos. Já o Real perde o 100% de aproveitamento e fica com 15 pontos, em terceiro lugar.

Como foi o jogo:

O começo empolgante do Atletico rendeu um 2 a 0 em menos de 20 minutos. O time da casa aproveitou o ambiente inflamado e não deixou o Real respirar. Samuel Lino participou de todos os lances de gols no primeiro clássico de Madri que disputou.

Atletico não manteve postura e o Real cresceu com gol de Kroos. Os visitantes apareceram no jogo graças ao golaço do alemão e partiu pra cima do rival, com uma pressão alta e mais chances para o empate.

Na volta do vestiário, o Atletico marcou imediatamente e voltou com moral. Com mais um de Morata, os anfitriões dominaram o início da segunda etapa e ficaram perto do quarto gol, mas o Real se segurou.

Com o resultado favorável, o Atleti abriu mão do ataque, focou em se fechar e esperar chances de contra-ataque. Assim, o Real apareceu mais na partida, mas parou em boas defesas de Oblak.