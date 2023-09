São Paulo x Flamengo ao vivo: Onde vai passar na TV? Saiba onde assistir

Você está se perguntando onde a grande final da Copa do Brasil 2023 entre São Paulo e Flamengo vai passar na TV? Será possível acompanhar o jogo através da TV Globo (canal aberto), SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). A Amazon Prime Video (plataforma de streaming) também fará a transmissão ao vivo.

O jogo acontece hoje (24), às 16h, no Morumbi,

O São Paulo chega a essa decisão com uma vantagem considerável. No primeiro jogo da final, realizado no Maracanã, o Tricolor venceu por 1 a 0, com um gol marcado pelo atacante argentino Calleri. Agora, a equipe precisa apenas de um empate para conquistar seu primeiro título na história deste torneio.