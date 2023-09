São Paulo: Dorival leva banho de jogadores em coletiva após título

Talvez tenha sido o campeonato mais difícil. Me lembro de 2015 com o Santos, quando também passamos por uma semifinal com o Corinthians, depois do São Paulo na fase anterior. Foi um campeonato muito importante, pela qualificação de todos os adversários que tiramos. Além de batermos duas equipes que são confrontos locais, também vencemos o campeão da América e da Copa do Brasil anterior. Não tem preço. Um campeonato construído com muito trabalho, muita dedicação. Poucos sabem, poucos imaginam. Foi um fim de ano um pouco diferente, porque além da alegria das conquista, só eu, minha família e pessoas próximas entenderam toda aquela situação. Natural que eu tenha ficado chateado com tudo. Mas jamais levei pro campo pessoal. Sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha um espírito de revanche em sentido nenhum. Hoje joguei contra meus ex-comandados, pessoas por quem tenho carinho muito grande.

Só fico chateado porque, quando ganhei aquelas competições, diziam que eram arroz e feijão, e que qualquer um faria igual. Um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Estranhei as atitudes, as colocações de muitos. Foi muito estranho tudo o que aconteceu, tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Hoje, comprovo com o grupo do São Paulo que tem que se ter dedicação, comprometimento e dignidade para encontrar resultados. Poucas pessoas têm noção do trabalho, do comprometimento, de resgatar um grupo que estava magoado, mas que entendeu o recado. Conseguimos um momento que talvez seja inigualável nos últimos anos de história neste clube. Não tem preço, só tenho a agradecer àqueles que confiaram em meu trabalho.

Queria voltar ao São Paulo porque queria dar ao torcedor são-paulino uma resposta àquela primeira passagem. Prometi a todos que não sairíamos deste ano no São Paulo se não estivéssemos disputando uma final de competição.

Um grupo que até outro dia não contava com Lucas, com James. Foi o mesmo grupo questionado, humilhado após o Paulista, e meses depois dá uma resposta tirando dois dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e da Copa do Brasil. O principal de tudo isso: o resgate do amor do torcedor, que tem uma participação decisiva em tudo que fizemos.

