Rafael exalta torcida e título jogando: 'Vale a minha vida profissional'

Da sala de conquistas de Rafael, a Copa do Brasil de 2023, assegurada hoje (24) após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, certamente será a mais especial. Antes reserva no Cruzeiro e no Atlético-MG, o goleiro do São Paulo exaltou o primeiro título como titular, atuando dentro de campo.

'Venho trabalhando há 22 anos pra conquistar um título jogando. Vale a minha vida profissional, é meu sonho e trabalho desde os 12 anos quando saí de casa. Viver momentos assim é algo que não vou esquecer jamais', afirmou.

Aos 34 anos e com 16 conquistas pelos rivais mineiros, o goleiro se firmou na meta são-paulina nesta temporada.