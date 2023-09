Luciano ironiza diretoria do Flamengo e 'agradece' por demissão de Dorival

O que aconteceu?

Flamengo decidiu não renovar com Dorival Jr após dois títulos em 2022. O técnico levou o Rubro-negro às conquitas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, mas não seguiu no cargo.

Vítor Pereira foi a aposta para 2023. Com o insucesso e sem clima internamente, o português foi trocado por Sampaoli, que também não deu resultado.

Nenhum dos dois trabalhos vingou, e o Flamengo não venceu nenhuma competição que disputou. Nos primeiros meses do ano, perdeu Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Depois, já com Jorge Sampaoli, caiu nas oitavas da Libertadores com uma virada do Olimpia e agora desperdiça a Copa do Brasil

Após ser demitido, Dorival acertou seu retorno ao São Paulo e venceu a Copa do Brasil justamente contra o Flamengo.