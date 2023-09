'Lista larga' de Diniz convocou Gerson e pode levar zagueiro do Botafogo

Gerson foi a grande novidade na convocação do técnico Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Venezuela e Uruguai, dias 12 e 17 de outubro. O meia do Flamengo surgiu da chamada "lista larga" do treinador, que conta, entre outros, com um zagueiro do Botafogo que, muito em breve, também terá sua chance.

O que aconteceu

Diniz chama de "lista larga" o levantamento de jogadores que não só estão sendo convocados como também os que estão em seu radar e ainda não tiveram oportunidades.