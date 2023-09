'Já demitiram Sampaoli?', questiona RMP após vice do Flamengo

O Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil e o colunista Renato Maurício Prado questionou o trabalho do técnico Jorge Sampaoli durante o Fim de Papo.

No segundo tempo, Flamengo passou a dar chutão. Isso é o time do Sampaoli que disse em uma entrevista coletiva que os zagueiros são armadores. Pode ser que isso funcione com o Guardiola, com os zagueiros que ele tem lá, mas com Fabrício Bruno e Léo Pereira, esquece. O Flamengo não é um time coletivo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: já demitiram Sampaoli? Quem vai dirigir o Flamengo no restante do Campeonato Brasileiro? Seja quem for, vai ter uma missão dificílima. Renato Maurício Prado

'Título da Copa do Brasil é da torcida do São Paulo', diz Juca Kfouri