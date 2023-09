Gabigol dispara: 'Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar'

O atacante Gabigol, que começou na reserva do Flamengo na final da Copa do Brasil, reconheceu que tem deixado a desejar na temporada atual. Mas, além da questão individual, o camisa 10, que por vezes é capitão, aponta um problema coletivo.

"Eu acho que as críticas são justas, entre aspas, mas faço parte de uma engrenagem. Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Faço parte de uma equipe. Realmente quando a equipe vai bem, as individualidades aparecem. A gente precisa melhorar coletivamente para poder melhorar individualmente para e as coisas acontecerem", disse Gabigol.

O atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, chegou a abrir conversas para renovação, para o trâmite foi paralisado para esperar as finais. Agora, a tendência é que o papo seja retomado entre as partes.