Horas antes da grande decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, torcedores de ambas as equipes se reuniram nos arredores do estádio do Morumbi mesmo sob o forte calor que atingiu a capital paulista hoje.

Teve festa são-paulina para a chegada do ônibus com a delegação tricolor e também flamenguistas encontrando com os rivais em clima de paz. Veja no vídeo acima.