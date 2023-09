Flamengo: Sampaoli deixa campo ao apito final e não pega medalha de vice

Tão logo o jogo acabou, Sampaoli se encaminhou ao vestiário, e não mais voltou.

O treinador nem sequer compareceu à festa para a premiação, quando a delegação do Fla pegou a medalha de segundo lugar.

A organização da competição chegou a ir ao vestiario chamar quem já tinha descido. Alguns jogadores retornaram, mas o treinandor não.

As imagens de Dorival Júnior, técnico do São Paulo, consolando os jogadores do Flamengo viralizaram nas redes sociais.

No jogo de ida, no Maracanã, Sampaoli já havia ido para o vestiário antes do primeiro tempo acabar. Após o jogo, chutou uma das grades no túnel que liga os vestiários ao gramado.

