Flamengo e São Paulo disputam troféu que está trancado em cofre de banco

O Flamengo pleiteia esse direto por se considerar campeão brasileiro em 1987 e, assim, ter conquistado o penta em 1992. Mas, dado o imbróglio judicial que envolve a Copa União, o São Paulo entendeu ser o primeiro penta (e tri seguido), pelo que fez em 2006, 2007 e 2008. O tricolor já tinha sido campeão em 1977, 1986 e 1991.

Ao UOL, a Caixa não informa exatamente onde guarda a taça e nem se faz manutenção para reduzir os efeitos do tempo. Ela diz que "a referida taça está sob sua custódia, sendo que a responsabilidade do banco se limita à guarda do bem".

O que o Fla ainda tenta na Justiça?

O Flamengo ainda mantém processos em vigor contra a CBF para poder receber a Taça das Bolinhas. Parte da argumentação rubro-negra diz que o regulamento dos campeonatos de 2006, 2007 e 2008 não previa concessão da polêmica taça ao campeão.

Na ação que o Fla move na 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), o juiz do caso determinou, em agosto, que o São Paulo fosse incluído como uma das partes, e não apenas a CBF, já que qualquer decisão que ele tomar pode afetar o direito do clube paulista.

Quem é o campeão de 1987?

Segundo decisão do STF, o Sport ficou com o título brasileiro de 1987. Flamengo e Internacional, finalistas da Copa União, equivalente à primeira divisão, se recusaram a jogar um quadrangular com Sport e Guarani, que ficaram no topo do que era a segunda divisão.