Flamengo: Arrascaeta titular e Gabigol no banco na final da Copa do Brasil

O Flamengo terá o meia Arrascaeta no time titular para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, hoje (24), contra o São Paulo, no Morumbi. Gabigol começa no banco. No São Paulo, o time vai com a escalação "tradicional" com Dorival Júnior.

O que aconteceu

O técnico Jorge Sampaoli definiu o time com mudanças. O goleiro Rossi vai ser titular, e o meio de campo terá Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. A dupla de ataque será formada por Bruno Henrique e Pedro.