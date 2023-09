E. Ribeiro vê impacto de confusões no Fla e fala sobre 'fuga' de Sampaoli

Capitão do Flamengo, o meia Everton Ribeiro reconheceu que as confusões recentes no Flamengo afetam o time, mas preferiu não usar as brigas como justificativa única para a perda de mais um título. Agora, o da Copa do Brasil.

"Lógico que acaba mexendo de uma certa maneira. Mas a gente não pode jogar tudo na conta disso. Dentro de campo, a gente tem que fazer a nossa parte, temos responsabilidade como equipe, como atletas que vestem a camisa do Flamengo. Fazemos tudo pelo Flamengo, infelizmente os resultados não são como a gente quer e como a torcida merece. Não podemos achar que já acabou a temporada", disse o meia, que começou no banco contra o São Paulo e entrou no segundo tempo do empate de hoje (24), no Morumbi.

Everton também tirou o peso da decisão de Sampaoli de deixar o campo assim que o árbitro encerrou a partida. Os jogadores ficaram sem o técnico durante a premiação. Por outro lado, Dorival Júnior, treinador adversário, abraçou diversos jogadores rubro-negros.SAMPAOLI