'Dorival é o maior responsável pelo título da Copa do Brasil', diz Casão

O colunista Walter Casagrande Jr. colocou Dorival Júnior como o principal responsável pelo título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo. A declaração foi no Fim de Papo.

Dorival chegou, São Paulo era terra arrasada, ambiente péssimo, incompatibilidade dentro do grupo, jogadores querendo ir embora, muitos na lista de dispensa. Dorival chegou, pegou todo mundo e deu importância. Dorival que montou o time do São Paulo, que até ele chegar não tinha time titular. Ele montou time titular, montou esquema, conseguiu encaixar um Lucas, que chegou e ele conseguiu encaixar. Para mim, o maior responsável pelo título do São Paulo é o Dorival. Mas o grande responsável das finais é o Nestor. Um garoto da base do São Paulo foi o jogador do título mais importante dessa década que o São Paulo poderia ganhar. Faltava ser campeão da Copa do Brasil e foi dos pés de um garoto de Cotia que esse título saiu. Casagrande

