Diniz convoca zagueiro que 'cresceu 10cm' e Neymar é único 'árabe' da lista

Falo muitas vezes com ele. É um defensor que fez história na Juve, sabe como funciona, é um dos melhores. Perguntei-lhe se tinha visto os jogos do ano passado, falamos de marcação homem a homem, marcação por zona, falamos dos aspectos a melhorar. Como zagueiros, somos muito parecidos. Antes de escolher a camisa 3 eu pedi a ele. Ele me deu autorização (risos)

Bremer foi ausência na primeira convocação de Diniz, mas voltou na segunda lista. Marquinhos e Gabriel Magalhães foram os titulares da primeira data Fifa, com Nino e Ibañez no banco. O defensor do Fluminense não foi utilizado, ao contrário do zagueiro do Al-Hilal.