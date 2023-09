Copa Dorival do Brasil: competição projetou técnico e agora o consagra

Dorival Jr tinha menos de dez anos de carreira como treinador de futebol quando chegou ao Santos, em 2010. No currículo, o jovem técnico tinha dois estaduais, do Paraná e Santa Catarina, e um campeonato brasileiro da Série B conquistado com o Vasco. Naquela temporada, porém, Dorival seria conhecido no Brasil todo como técnico do histórico Santos de Neymar. A Copa do Brasil foi o grande título do treinador com aquela equipe, justamente a mesma taça conquistada de forma consecutiva hoje (24) com o São Paulo.

Se naquela época Dorival Jr estava apenas se apresentando ao futebol brasileiro com títulos paulista e da Copa do Brasil, agora o comandante do Tricolor paulista levanta pela terceira vez o troféu nacional com o status de um dos melhores técnicos brasileiros da atualidade.

Dorival se tornou hoje bicampeão consecutivo do torneio e por clubes diferentes. Em 2022, o treinador estava justamente no rival de hoje, o Flamengo, e levantou a taça da Copa do Brasil, além da Copa Libertadores. Acabou demitido pelo Rubro-Negro e acertou com o São Paulo. Em menos de um ano de trabalho, levou o time à decisão do torneio e conquistou novamente a taça.