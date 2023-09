Copa do Brasil: o que os clubes devem deixar preparado em caso de título?

As redes sociais também se tornaram um local de grande importância em que os clubes podem disseminar essas ações, gerar receitas com produtos e se aproximar do público. Artes e vídeos bem feitos podem gerar um alto engajamento nas contas do time e ultrapassar a barreira da bolha dos torcedores de futebol.

Artur Mahmoud, Head de Novos Negócios da End to End, empresa que promove iniciativas para estreitar o relacionamento dos fãs com o time do coração, salienta o papel das novas plataformas.

"As mídias digitais são fundamentais não só para exposição dos patrocinadores, mas também para inúmeras oportunidades comerciais que podem ser exploradas, como o lançamento de produtos exclusivos e ativações com sócio-torcedor. Ao diversificar a comercialização de produtos, com itens históricos e de grandes conquistas, o clube fortalece o diálogo com o torcedor", completa.