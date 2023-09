Calor recorde preocupa São Paulo e Flamengo para final da Copa do Brasil

É uma situação que estamos preocupados há algum tempo. Há mais de dez dias estamos fazendo um processo de hidratação muito forte com os jogadores, tentando prevenir e melhorar na totalidade o aproveitamento do grupo em relação a tudo isso. Sabemos que pode ser um dia muito quente. Estamos tentando fazer isso para dar as melhores condições aos jogadores

Dorival Júnior, técnico do São Paulo

O Flamengo também já tem trabalhado a parte de hidratação há algum tempo e a intensificou imediatamente após o treino de ontem (23). A estratégia foi elaborada pelo nutricionista Paulo Cavalcanti sob supervisão do Gerente de Saúde e Alto Rendimento, Márcio Tannure.

O UOL apurou que a concentração do hotel onde os jogadores estão hospedados em São Paulo teve os frigobares dos quartos abastecidos com uma abundância de líquidos, com água, isotônicos e suplementos hidratantes.

Já as refeições terão um cardápio rico em legumes, verduras e carboidratos simples, visando à maximização dos estoques energéticos e facilitação da digestão dos atletas.

No estádio, além da hidratação, ocorrerá uma suplementação individualizada no pré-jogo e no intervalo.

CBF determina "parada médica"

A CBF também se sensibilizou com a previsão de alto calor durante o jogo e determinou que ocorram as chamadas "paradas técnicas" para a hidratação, que a Confederação Brasileira de Futebol chama oficialmente de "parada médica". Isso ocorrerá nos dois tempos da partida e já havia sido aplicado no duelo de ida, no Maracanã.