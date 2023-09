Calleri agradece Ceni após título e lembra 'premonição': 'Vai ser campeão'

São Paulo grande de novo: "Estou muito feliz, precisávamos de um título grande e hoje conseguimos, então este grupo vai ficar marcado para a história. Hoje, o São Paulo volta a ser grande".

Mais respeito: "Eu sempre tento dar 100%, às vezes não consigo jogar bem, mas me entrego por essa camisa. Conseguimos algo tão merecido hoje. Fomos muito cobrados quando caímos para o Água Santa e vocês da mídia criticaram demais, fomos muito cobrados e pouco respeitados. Acho que agora vão nos respeitar mais, os caras que jogaram, o Dorival... Disseram que quando ele veio era retrocesso na carreira, ele veio para ser campeão e foi em cima do Flamengo, que o deixou".

O São Paulo sofreu, mas conquistou o seu primeiro título da Copa do Brasil. No Morumbi, o Tricolor ficou no empate de 1 a 1 com o Flamengo e ficou com a taça por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Bruno Henrique colocou o Flamengo na frente após chute de Pulgar. Entretanto, antes mesmo do intervalo, Rodrigo Nestor aproveitou sobra na entrada da área e acertou uma bomba para deixar tudo igual.

Técnico do São Paulo, Dorival Junior conquistou o seu segundo título seguido na Copa do Brasil. No ano passado, ele foi campeão pelo Flamengo.