Arrascaeta meia bomba? O que craque do Flamengo já fez sem estar 100%

"O exame deu que tenho uma pubalgia, mas tem muito tempo que já venho com isso, sofrendo um pouquinho. Mas estávamos jogando partidas importantes, Copa do Brasil, classificação para a Libertadores e eu falava: 'não quero ficar de fora desse jogo'. Só que se aproximavam semifinais e finais, e o que quero é estar dentro do campo", disse, em entrevista para a "ESPN"

Na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, Arrascaeta fez um gol que foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Ele foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo para a entrada de Victor Hugo. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o Rubro-Negro venceu nos pênaltis.

Na decisão da Libertadores contra o Athletico-PR, o uruguaio foi titular, mas não fez a partida com o brilho que se esperava e, posteriormente, deu lugar a Everton Cebolinha.

Após essas participações, sua ida à Copa do Mundo do Qatar chegou a ficar ameaçada, e o departamento médico do Flamengo, inclusive, precisou enviar um relatório clínico do meia para os médicos da seleção uruguaia.

No Mundial, no entanto, Arrascaeta teve seu momento de brilho na vitória uruguaia contra Gana, jogono qual fez os dois gols da vitória celeste.