Zagueiro da Juventus faz gol contra bizarro em derrota no Italiano; veja

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Matías Viña, lateral ex-Palmeiras, tentou cortar cruzamento rasteiro na área, mas completou contra o próprio gol.

A derrota de hoje foi a primeira da Juventus na atual edição do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Velha Senhora se manteve com 10 pontos e aparece no quarto lugar.

O Sassuolo, por sua vez, conquistou o seu segundo triunfo no torneio, chegou aos seis pontos e agora ocupa a 11ª colocação.