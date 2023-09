Quem é o ex-Corinthians que recusou a Itália e espera chamado de Diniz

Em 2017, participou do elenco que conquistou a Copa São Paulo. Foram seis partidas na competição.

Em 2018 ele estreou no profissional alçado por Fábio Carille. Ao todo foram 37 jogos e um gol na trajetória, que contou ainda com o título do Paulista de 2019, no qual disputou apenas dois jogos.

A passagem pelo Parque São Jorge foi marcada por altos e baixos. Ao mesmo tempo que recebeu oportunidades como titular, foi criticado algumas vezes.

Carlos viveu concorrência com Danilo Avelar, depois viu o crescimento de Lucas Piton e a chegada de Sidcley.

No período de Timão, defendeu também a seleção brasileira sub-20, no Sul-Americano de 2019.

Melhor lateral da Itália

Imagem: Emilio Andreoli/Getty Images

O futebol italiano se mostrou uma ótima escolha para ele.