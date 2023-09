Por que Corinthians escalou trio de criticados para falar após vitória

Nada como o trabalho, mostrou que a equipe é qualificada, agora é focar na parte de cima da tabela. É um alivio olhar pra parte de cima da tabela. Sabemos que o Corinthians é muito grande para ficar perto do Z4, tem que brigar pelo G4.

Bidu

Romero, do Corinthians, no jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Romero veio na sequência e celebrou o aumento da confiança, mas pediu mais capricho no ataque e menos oscilação. "Estamos pegando confiança, fazendo gol também. Isso é muito importante para os atacantes, mas precisamos caprichar mais. Tivemos muitas chances e só fizemos um (...) Precisamos oscilar menos nessa reta final", ressaltou.

Autor do gol, Gil foi o último a falar e rebateu as críticas. "Todo mundo sabe do meu empenho. Críticas fazem parte do futebol, mas quando ultrapassa o futebol e mexe com a pessoa, aí é mais complicado. Mas sabemos como funciona e continuamos trabalhando da mesma maneira. (...) Clube sabe da minha dedicação", comentou.

O zagueiro também elogiou o trabalho realizado por Luxemburgo. Na comemoração do gol, Gil ainda foi até o banco de reservas e abraçou o técnico, que o apoiou desde que assumiu o cargo.