Manchester City x Nottingham Forest: veja onde assistir ao jogo do Inglês

O Forest vai para a sua quarta partida em seis rodadas contra clubes do chamado "Big Six". O time perdeu para Arsenal e Manchester United, e bateu o Chelsea fora de casa. Ainda assim, os Vermelhos estão na metade de cima da classificação, com 7 pontos.

De Bruyne segue desfalcando o Manchester City por conta de lesão muscular. O belga se junta a Stones e Bernardo Silva na lista de ausências. Pelo lado do Forest, Danilo não joga devido a problema físico.

O City venceu a última partida contra o Forest no Etihad Stadium por 6 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês 2022/23. O duelo mais recente, em fevereiro deste ano na casa dos Vermelhos, terminou empatado em 1 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Rodri e Matheus Nunes; Foden, Julián Álvarez e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Nottingham Forest: Turner; Boly, Worrall e McKenna; Aina, Sangaré, Mangala e Nuno Tavares; Yates, Gibbs-White e Awoniyi. Técnico: Steve Cooper