Luxa minimiza vaias da torcida do Corinthians: 'Não precisa me abraçar'

Eu sei que a torcida do Corinthians, quando abraça o time, vai forte. Recebo críticas pesadas, algumas coisas não tem muito critério, mas como vou consertar isso? Ganhamos do líder da competição. Então o cara que perdeu vai tomar porrada, porque era o líder e não podia perder. Isso não me incomoda. É a realidade do futebol brasileiro. Você é vaiado hoje e enaltecido amanhã. Só eu que tenho privilégio de ser vaiado? Todos foram ofendidos em algum momento Vanderlei Luxemburgo

Classificação e jogos Brasileirão

O que mais Luxemburgo disse

Posicionamento do Rojas: "Não foi uma novidade escalar ele no meio de campo. Dentro do que planejamos de estratégia para esse jogos e aos próximos, não só o de terça, é equilibrar bem a equipe. Acho que ele deu um toque de bola, finalizou bastante. A entrada do Renato deu ainda mais toque de bola com qualidade."

Vitória sobre o Botafogo: "Valorizar bastante. Os jogadores responderam bem à estrategia que criamos, mas eles que proporcionaram essa vitória hoje. Tiveram a paciência de trabalhar a bola. Jogamos o adversário para trás com toque de bola. Valorizamos a posse. Faltou um pouco mais de contundência no terço final do campo, para tentar fazer mais um gol e decidir a partida. Dentro do que trabalhamos, a estratégia, foi tudo ótimo. Jogadores estão de parabéns, eles conquistaram a vitória."

Entrada de Wesley: "Entendo a cobrança de vocês, mas não posso me guiar por isso. Preciso entender a hora de colocar ou não. Ele melhorou bastante, mas precisa melhorar muito mais, para não fazer o desnecessário. Daqui a pouco, ele deixa a bola correr e fica numa condição de 1 contra 1, ele tem capacidade de fazer isso. Agora, ele tem só 18 anos. Ele tem que aprender um pouquinho mais."

Uso de Bruno Méndez: "É um jogador versátil que precisamos bastante hoje. E ele é extremamente intenso, que se entrega demais nos treinamentos. Em momento algum, ele não treina ou fica frouxo. Ele é pau para qualquer obra. Ele é profissional, está dentro do trabalho treinando muito, mesmo com contrato até o final do ano. Tomara que ele possa negociar para ficar aqui, que o Corinthians é um grande clube que quer grandes jogadores no elenco, assim como ele."