Gerson foi acordado com notícia da convocação em avião do Flamengo

Gerson foi a principal novidade da lista, que teve mantida, em sua maioria, a base dos jogadores dos dois primeiros jogos da competição.

O meia do Flamengo descansava no avião fretado pelo Rubro-Negro e foi acordado com uma ligação de seu staff informando sobre a convocação.

Todos os jogadores, integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes fizeram questão de parabenizá-lo ainda dentro da aeronave.

O Flamengo chegou na capital paulista na tarde de hoje (23) para a grande final da Copa do Brasil amanhã (24), contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi (SP).