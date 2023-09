Gallo busca técnico no Santos já pensando em manutenção para 2024

Segundo apurou o UOL, o coordenador costura o novo contrato com a possibilidade de ser mantido pela futura gestão. Ele é um nome de confiança de Marcelo Teixeira, por exemplo.

Com eleição marcada para dezembro, Gallo tenta ser certeiro na escolha e mantém o nome considerado plano A em sigilo. Ainda de acordo com a reportagem, um dos motivos para o segredo é o técnico estar empregado.

Luxemburgo agrada o coordenador, mas não é unanimidade no Comitê de Gestão. Não há proposta na mesa

Enquanto não chega um novo técnico, Gallo dá total confiança ao interino Marcelo Fernandes, que está confirmado para o jogo contra o Vasco, em 1 de outubro, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

