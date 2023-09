Flamengo e São Paulo dividem histórias de 'Reis' de um futebol pré-Pelé

"Friedenreich não chegou a atuar muito tempo no Flamengo, fez poucas partidas. Jogou em 1917 e, depois, retornou para se aposentar, em 1935. Fez suas últimas partidas no Flamengo", lembra Guilherme Tardelli, responsável do Educativo Museu Flamengo.

Ao longo da carreira, El Tigre conviveu também com questões raciais. Mestiço, foi um dos jogadores excluídos do Sul-Americano de 1921, na Argentina, após Epitácio Pessoa, então presidente do Brasil, se reunir com os diretores da CBD e recomendar que apenas jogadores brancos representassem a seleção no exterior.

O Brasil não foi bem na competição. Diante do desempenho, a CBD, em 1922, voltou a convocar os atletas negros.

Diamante Negro

Leônidas da Silva nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, e começou no Bonsucesso. Chegou ao Flamengo em 1936 e ficou até 1941. Artilheiro da Copa de 1938, na França, era ágil e foi chamado de "Homem de Borracha" pela imprensa francesa.