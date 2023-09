Flamengo busca virada inédita na final para ser campeão da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil 2023 neste domingo (24), às 16h (de Brasília). O Tricolor paulista, em busca da sua primeira conquista na competição, está em vantagem após vencer no Maracanã, enquanto o Rubro-Negro tentará um feito histórico na competição para ficar com sua quinta taça. Confira o levantamento do Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas:

Disputada desde 1989, a Copa do Brasil teve apenas quatro viradas em suas finais;

Entre as viradas, porém, nenhuma aconteceu após o time perder o primeiro jogo em casa;

Até mesmo nas semifinais nunca o time que perdeu o jogo em casa conseguiu reverter na volta;

Dos quatro títulos do Flamengo (1990, 2006, 2018 e 2022), apenas o primeiro, contra o Goiás, foi conquistado fora de casa (1x0 / 0x0)

A única final do São Paulo foi em 2000. O Tricolor perdeu o título para o Cruzeiro (0x0 / 1x2)

Viradas em finais de Copa do Brasil